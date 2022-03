Terremoto in Calabria, epicentro a Zambrone: magnitudo 2.8 | MAPPE e DATI

16 Marzo 2022 13:32

Scossa di terremoto a Zambrone, in provincia di Vibo Valentia

Una scossa di terremoto si è verificata in Calabria pochi minuti fa e precisamente alle ore 13:06. Il sisma, registrato dall’INGV, ha avuto epicentro a Zambrone in provincia di Vibo Valentia. La scossa è stata di magnitudo 2.8 a 52.9 chilometri di profondità. Non si registrano danni a persone o cose.