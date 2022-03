18 Marzo 2022 11:41

Taurianova: grave lutto per la morte del Consiglio Comunale Salvatore Siclari, era uno stimato infermiere

Lutto a Taurianova per la morte del presidente Consiglio Comunale Salvatore Siclari. Il politico era uno stimato infermiere e lottava da tempo con una grave malattia. Il Sindaco Roy Biasi, la Giunta ed i consiglieri tutti “uniti ai familiari in un forte abbraccio, per la morte di Salvatore. Non ci sono addii per noi. Ovunque tu sia sarai sempre nel nostro cuore”.