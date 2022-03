Taranto, sassi contro nave marina militare: indagini su gruppo vicino a centri sociali

18 Marzo 2022 17:45

Le ipotesi di reato vanno dalla manifestazione non autorizzata al vilipendio di corpo armato dello Stato

Un gruppo di persone ha lanciato sassi contro la fregata Carabiniere della Marina Militare mentre transitava nel canale navigabile per dirigersi nel Mar Piccolo. La Digos sta completando a Taranto l’identificazione di coloro che, nel pomeriggio di ieri si sono resi protagonisti del gesto. Si tratterebbe, a quanto pare, di persone – una ventina circa – riconducibili all’ambiente dei centri sociali. L’AGI apprende da fonti investigative che in queste ore si sta sviluppando attività di polizia giudiziaria a 360 gradi. Le ipotesi di reato vanno dalla manifestazione non autorizzata al vilipendio di corpo armato dello Stato. “A valle dell’identificazione dei singoli, sarà però possibile – spiegano le fonti – individuare meglio le responsabilità di ciascuno”.

Il lancio di pietre è partito all’improvviso dal lato città vecchia del canale navigabile che è anche quello più prospiciente il mare. Per consentire il passaggio dell’unità è stato aperto il ponte girevole e agli accessi del ponte stazionano, in questo caso, pattuglie dei Carabinieri e della Polizia locale visto che il traffico viene temporaneamente bloccato. Le pattuglie, però, non sarebbero riuscite ad intervenire immediatamente anche perché lontane dal punto in cui è avvenuta la grave contestazione.