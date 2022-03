Taormina, crolla parte del tetto di una scuola “fantasma”: evacuate quattro abitazioni

20 Marzo 2022 11:29

Transennata e interdetta al transito la via Verdi, una scalinata alle spalle dell’edificio

Questa notte, presso la scuola Vittorino da Feltre di Taormina, si è verificato un crollo parziale di un solaio. Precauzionalmente sono state evacuate quattro abitazioni. Sono intervenuti sul posto i Carabinieri, i Vigili del fuoco e la Polizia municipale. Sempre a scopo precauzionale, è stata transennata e interdetta al transito la via Verdi, una scalinata alle spalle dell’edificio. La scuola è da diversi anni chiusa e ora interessata da lavori di ristrutturazione e messa a norma. “Già questa mattina – spiega il sindaco Mario Bolognari – è intervenuta la ditta appaltatrice, con il direttore dei lavori, per la messa in sicurezza della parte interessata. Lo scopo è di riaprire la scalinata al transito e di fare rientrare in sicurezza gli abitanti evacuati questa notte”.