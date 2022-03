Taiwan: segnalata presenza di aerei cinesi nella zona di sorveglianza

14 Marzo 2022 14:51

Il Ministero della Difesa ha segnalato movimento di aerei cinesi nella zona di sorveglianza aerea della piccola nazione insulare

Questa mattina il Ministero della difesa di Taiwan ha segnalato movimento di aerei cinesi nella zona di sorveglianza aerea della piccola nazione insulare. Come si legge da un tweet delle 12.15, ci sono 13 aeromobili PLA (Y-8 EW, J-16*5 e J-10*7) che hanno invaso lo spazio aereo, entrando sono entrati nell’ADIZ (Zona di identificazione di difesa aerea) sud-occidentale di Taiwan. Si tratta di un’area più ampia, che Taiwan monitora e pattuglia per aver il tempo di rispondere ad una eventuale minaccia. Non ci sono stati commenti immediati dalla Cina, che in passato ha affermato che tali mosse fossero esercitazioni volte a proteggere la sovranità del paese.