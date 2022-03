Guerra in Ucraina, stop sigarette: interrotta la produzione di Winston e Blackwoods in Russia

9 Marzo 2022 17:59

La società britannica Imperial Brands Plc, ha già sospeso le sue attività anche in Ucraina ed affermato che supporterà i suoi dipendenti russi, i quali continueranno ad essere pagati

Imperial Brands Plc ha sospeso tutte le operazioni in Russia, a seguito delle sanzioni internazionali contro il Paese in risposta all’invasione dell’Ucraina da parte di Putin. Lo ha dichiarato oggi il produttore di sigarette Winston e sigari Backwoods. La società quotata a Londra ha dichiarato di star interrompendo la produzione nello stabilimento di Volgograd e di tutte le attività di vendita e marketing nel paese. “Questa decisione arriva in un contesto molto difficile in Russia a causa delle sanzioni internazionali e delle conseguenti gravi interruzioni”, ha affermato Imperial Brands.

La società britannica, che ha già sospeso le sue attività in Ucraina, ha anche affermato che supporterà i suoi dipendenti russi, che continueranno ad essere pagati, mentre tutte le operazioni saranno comunque sospese. Russia e Ucraina insieme hanno rappresentato circa il 2% dei ricavi netti del gruppo e lo 0,5% dell’utile operativo rettificato nell’intero anno 2021.