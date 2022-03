Guerra Ucraina, Stoltenberg: “NATO non tollererà attacchi sul suo territorio, in allerta centinaia di migliaia di soldati”

16 Marzo 2022 17:43

Jens Stoltenberg lancia un chiaro messaggio alla Russia: la NATO non tollererà alcun attacco sui propri territori, centinaia di migliaia di soldati già in stato d’allerta

“Il presidente Putin deve fermare immediatamente questa guerra, ritirare ora le sue forze e impegnarsi in buona fede nella diplomazia“. È quanto affermato con vigore da Jesn Stoltenberg, segretario generale della NATO, nel corso di una conferenza stampa al termine della ministeriale Difesa. Stoltenberg, successivamente, ha lanciato un messaggio diretto alla Russia spiegando che la NATO “non tollererà nessun attacco al suo territorio, Mosca non deve avere dubbi su questo”. Un attacco da parte di Mosca obbligherebbe a una risposta armata, dunque allo scoppio di un conflitto di proporzioni ben più grandi dell’attuale guerra in Ucraina. In conclusione, il politico norvegese ha dichiarato che “centinaia di migliaia di soldati sono già in stato di allerta” per difendere i confini dell’Alleanza.