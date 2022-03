30 Marzo 2022 17:46

Stati Generali del Turismo, iscrizioni e proposte online da tutta la Calabria. Orsomarso: “successo straordinario. Nuova scommessa per questa terra”

Esigenza di sostenere l’innovazione ed il rafforzamento della capacità gestionale. Necessità di elevare il livello di professionalità delle risorse umane ed adottare modelli di business più efficaci. Privilegiare tutti i percorsi e le opportunità della digitalizzazione delle procedure. Migliorare l’accessibilità territoriale. Rendere più attrattiva, distintiva e competitiva l’offerta turistica. Potenziare i servizi. Mettere in campo nuovi prodotti turistici strettamente connessi alla forza emozionale di una nuova narrazione esperienziale della destinazione Calabria. Sono queste solo alcune delle sollecitazioni più frequenti che stanno emergendo negli oltre 500 questionari che, in pochi giorni, hanno già decretato il successo di iscrizioni e partecipazione alla piattaforma online pensata e lanciata per la prima volta dal Dipartimento turismo della Regione Calabria. Se, infatti, l’obiettivo era quello di arrivare a tutti i protagonisti della filiera turistica per costruire insieme il Piano regionale di sviluppo turistico sostenibile (Prsts) 2023-2025, a poco più di 24 ore dall’avvio della prima giornata di Turismi in Calabria – Stati Generali, in programma da domani giovedì 31 marzo dalle ore 15 a Falerna, il traguardo può già dirsi raggiunto.

Proprio per l’altissimo numero di iscrizioni raggiunto e per garantire il rispetto di tutte le prescrizioni anti Covid, dalle ore 20 di oggi (mercoledì 30) non sarà più possibile iscriversi online sul sito statigeneralicalabria.it. A ribadire numeri e motivi di una soddisfazione che è condivisa con tutta la straordinaria rete degli operatori turistici è ancora una volta l’assessore regionale al Turismo, al Marketing territoriale ed alla Mobilità, Fausto Orsomarso, che ringrazia “tutti quanti stanno rendendo possibile questa prima assoluta costituente del turismo calabrese. Non c’era modo migliore per ripartire”.

“La bella e motivata adesione, che anche in queste ore continuano a far registrare tour operator, agenzie di viaggi, stabilimenti balneari, strutture ricettive, comuni, province, associazioni di categoria, parchi nazionali ed agenzie di marketing territoriale, rappresenta – evidenzia Orsomarso – la conferma più eloquente di quanto fosse e resti forte, in questa ripartenza post pandemica, l’attesa dal basso rispetto alla sfida dei nuovi turismi in questa terra che è anzi tutto una sfida di sviluppo per i prossimi anni. Ed in questa cornice di analisi e di aspettative, di fotografia dell’esistente e di prospettive innovative – aggiunge – ci confronteremo con tutti gli attori di questa nuova stagione di condivisione delle politiche regionali per i turismi. Da una parte, interpretando le istanze contenute nei tantissimi questionari già pervenutici online e che arriveranno ancora, cercheremo di capire come rendere più moderna, più competitiva e più alta l’offerta turistica attuale, a patire dalla presentazione diversa della destinazione Calabria Straordinaria già dalla prossima Bit di Milano e con l’avvio imminente del progetto Calabria Terra dei Padri; dall’altra, ci sforzeremo di mettere in campo, progressivamente e dai prossimi mesi ed anni, come valore aggiunto a tutto quanto già in atto, approcci, metodi e strumenti innovativi, come ad esempio l’ambizioso progetto di riscrittura della narrazione turistica regionale sulla base dei suoi Marcatori identitari distintivi (Mid), tutti ancora da mappare e lanciare, per un nuovo posizionamento internazionale di questa terra, da rendere meta per viaggiatori 365 giorni l’anno”.

Gli Stati Generali del Turismo si apriranno a Villa Ventura a Falerna Marina (Via della Libertà, 28) giovedì 31 marzo alle ore 15 con gli operatori turistici; proseguiranno venerdì 1 alle ore 15, con la rete istituzionale territoriale; si concluderanno sabato 2 Aprile, con un primo report della due giorni di confronto, la condivisione dei nuovi indirizzi programmatici e l’intervento finale del presidente della Regione Roberto Occhiuto.