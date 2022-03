Reggio Calabria per la pace in Ucraina: bambini, bandiere e solidarietà con la staffetta “La Fiamma che unisce” | FOTO e VIDEO

26 Marzo 2022 18:56

Foto e video dell’iniziativa organizzata dal Coni “La Fiamma che unisce”: staffetta di solidarietà per raccogliere beni di prima necessità per il popolo ucraino

Reggio Calabria corre verso l’Ucraina. Nuova iniziativa di solidarietà del popolo reggino nei confronti del paese vittima in queste settimane dei bombardamenti russi. Nel pomeriggio, in pieno centro, la staffetta “La Fiamma che unisce” organizzata dal Coni. “E’ un progetto di solidarietà per cercare di aprire le coscienze di tutti quanti noi. La guerra non è lontana, ma è dentro casa nostra. Dobbiamo fare di tutto per chi soffre, per aiutare gli ultimi”, erano state le parole del presidente regionale del Coni Calabria Maurizio Condipodero qualche giorno fa, durante la presentazione. Bandiere dell’Ucraina, della Pace, dell’Italia e del Coni, come si può vedere dalle immagini a corredo dell’articolo, sul Corso Garibaldi, tappezzato da tantissime persone, tra i quali molti bambini e altrettante associazioni sportive. L’iniziativa, benefica, è volta alla raccolta di beni di prima necessità per il popolo ucraino, realizzata con il patrocinio del Comune e della Città Metropolitana.

“Ci sono tutti i delegati che rappresentano le 18 federazioni partecipanti alla staffetta e i delegati degli enti di promozione che svolgono attività ludiche in piazza”, ha detto ai nostri microfoni il delegato provinciale del Comitato olimpico Marisa Lanucara. La staffetta, cominciata alle 17, prevedeva un circuito di 3.500 metri tra Corso Garibaldi e Corso Matteotti, prima di risalire dalla Villa Comunale e arrivare in Piazza Italia per consegnare le quattro bandiere (Ucraina, Italia, Pace e Coni) al Sindaco.