Spotify down: problemi con l’app musicale in tutto il mondo

8 Marzo 2022 20:23

Moltissimi utenti in tutto il mondo stanno avendo problemi ad accedere a Spotify in questi minuti

Questa sera moltissimi utenti della nota piattaforma di streaming musicale Spotify hanno cominciato a segnalare vari problemi nell’accedere all’applicazione e al sito web. I primi malfunzionamenti sono stati riscontrati attorno alle 19 e sono stati segnalati da migliaia di utenti in diverse parti del mondo, Italia compresa. Al momento non è chiaro quali siano le ragioni dei malfunzionamenti: Spotify ha detto di aver notato che “qualcosa non sta funzionando” e di essersi messa al lavoro per capire quale sia il problema e risolvere i disagi nel più breve tempo possibile.