“Quale Nazione è la principale minaccia alla pace nel mondo?”: gli Stati Uniti! Il portavoce cinese commenta il sondaggio

16 Marzo 2022 13:45

I risultati del sondaggio, relativo all’anno 2021, realizzato dall’associazione Gallup International

“Chi è la principale minaccia alla pace nel mondo?”. Si è basata su questa domanda un’indagine internazionale con la quale è stata stilata una classifica dei paesi percepiti come la più grande minaccia per la pace mondiale. Il sondaggio relativo all’anno 2021 dell’associazione Gallup International (sede in Svizzera) ha raccolto i dati di quasi 68.000 persone in 65 paesi. Nei risultati, gli Stati Uniti hanno preso il primo posto, seguiti da Pakistan e Cina. A commentare la notizia è stato anche Lijian Zhao, il portavoce del ministro degli Esteri cinese. “I dati dicono tutto su chi è la principale minaccia alla pace nel mondo”, scrive su Twitter.