Sollevamento pesi, nuovo record a 56 anni: il calabrese Francesco Posella è campione d’Italia! | FOTO

Il calabrese 56enne Francesco Posella è campione d’Italia nella categoria 90 kg master: nuovo record per lui, ha sollevato 230kg

Può una persona di 56 anni arrivare ad un successo nazionale nel sollevamento pesi, disciplina di stacco da terra? Certo che sì, se si chiama Francesco Posella, atleta di Soveria Mannelli, in provincia di Catanzaro, che lo scorso sabato 26 marzo, presso il centro Visa Sport di Marcellinara, ha compiuto una grande impresa: è riuscito, infatti, a sollevare ben 230kg nella disciplina di stacco da terra, battendo il suo personale record di 210kg fatto 10′ prima e laureandosi campione d’Italia nella categoria 90 kg master 4 (55-60 anni).

Francesco è un normalissimo signore di mezza età che si allena con passione da circa 8 anni, perdendo ben 30kg di peso corporeo e poi battendo se stesso nella lotta alla pigrizia e alla sedentarietà. Seguito dal Coach Francesco Falvo, aveva già preparato la competizione nel periodo antecedente la pandemia ed ora, motivato da una nuova energia, è riuscito a battere questi record con la federazione RAW100%. Oltre che battere un record nazionale, ha dato una forte lezione a chi pensa che l’età sia un limite nella pratica agonistica di alcuni sport.

Questa disciplina fa parte del POWERLIFTING, che ben si differenzia dall’alzata olimpica, portando il peso da terra sino al ginocchio e tenendo il bilanciere stretto tra le mani per circa 3″ attendendo il comando dell’arbitro, così da poterlo riportare a terra. Ora per Francesco si aprono nuovi scenari, visto che, grazie alla ottima prova di sabato, ha superato la selezione per il mondiale di Dubai della stessa disciplina del sollevamento pesi. L’atleta calabrese cercherà di alzare il proprio massimale da 230 a 240 kg.