“Nessun piano per disconnettere la Russia da Internet”: la nota del governo Putin per smentire le fake news estere

7 Marzo 2022 18:04

E’ stata fatta una richiesta di spostare i domini web e le informazioni su server ospitati fisicamente all’interno del territorio nazionale

Nella giornata di oggi è circolata sui quotidiani italiani la notizia che la Russia si stia “disconnettendo da internet”. A tal proposito il governo russo, a causa dei continui attacchi informatici di questi giorni, ha semplicemente inviato una comunicazione dove si fa richiesta di spostare i domini web e le informazioni su server ospitati fisicamente all’interno del territorio nazionale. “Il Ministero della Digitalizzazione della Federazione Russa – si legge nella nota – respinge le voci sui presunti piani esistenti per disconnettere la Russia da Internet mondiale”.

“I siti web russi vengono continuamente attaccati dall’estero. Ci stiamo preparando a diversi scenari per garantire la disponibilità di risorse russe. Non ci sono piani per spegnere Internet dall’interno”, ha detto il dipartimento a Interfax. Il servizio stampa del dipartimento ha riferito che il Ministero della Digitalizzazione ha inviato una lettera agli enti statali, stabilendo una serie di raccomandazioni per il sistema informatico. Queste raccomandazioni, come spiegato dal dipartimento, aiuteranno a organizzare in modo più efficace il lavoro per proteggere le risorse dal traffico dannoso, preservare il lavoro dei servizi e il controllo sui nomi di dominio.