Simone Sclafani scappa dalla guerra in Ucraina: il siciliano trasferito in Moldavia grazie ai giornalisti Rai

29 Marzo 2022 17:07

Simone Sclafani riesce a lasciare l’Ucraina grazie all’aiuto di due giornalisti Rai: il siciliano era bloccato a Kherson dall’inizio della guerra

Dopo l’epopea di Giovanni Bruno, marittimo di Pozzallo bloccato in Ucraina a causa della guerra, tornato da pochi giorni in Italia, un altro siciliano è riuscito a scappare, sano e salvo, al di fuori dei confini ucraini. Secondo quanto riporta “Sky Tg24”, Simone Sclafani, imprenditore edile siciliano originario di Palermo, è riuscito a lasciare la città di Kherson nella quale si trovava dall’inizio della guerra. L’uomo era in vacanza con la moglie Yulya, di origini ucraine ma residente con lui in Sicilia da tempo: la coppia era andata a trovare i genitori di lei per una decina di giorni, ma lo scoppio del conflitto ha impedito loro di lasciare il Paese. Nonostante diverse settimane difficili e un tentativo di abbandonare l’Ucraina per mezzo di un convoglio dell’Osce, fermato dai russi, Simone e Yulia sono riusciti a raggiungere Odessa, insieme a un altro italiano, Antonio Antonelli accompagnato alla moglie. Le due coppie sono state aiutate dai giornalisti Rai Giammarco Sicuro e Simone Zazzera (già protagonista del salvataggio di Giovanni Bruno, ndr) che li hanno accompagnati fino a Palanca, al confine con la Moldavia. Lì i 4 sono stati presi in consegna dalla Farnesina.