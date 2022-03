Sileri: “nessun obbligo di super green pass per i rifugiati”. Il sindacato di Polizia: “libertà di scelta anche per gli italiani”

5 Marzo 2022 13:18

La nota del Segretario Generale del Libero Sindacato Polizia (LI.SI.PO.) Antonio de Lieto sulle parole del sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri

“Più organi di informazione hanno riportato quanto affermato dal sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, ossia che non ci sarà “nessun obbligo super Green pass per i rifugiati”. A tal proposito il Segretario Generale del Libero Sindacato Polizia (LI.SI.PO.) Antonio de Lieto, ha dichiarato: “Il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri ha assicurato che non ci sarà “nessun obbligo super Green pass per i rifugiati”. Al riguardo corre l’obbligo rammentare al sottosegretario che tantissimi poliziotti e tanti altri operatori di Polizia come pure tantissimi lavoratori del settore pubblico sono stati sospesi dal lavoro e lasciati senza stipendio perché “non liberamente” hanno scelto di non vaccinarsi. E’ semplicemente assurdo – ha proseguito de Lieto – quanto affermato dal sottosegretario Sileri suona come “uno schiaffo” a tutti gli italiani che non hanno avuto la possibilità di scegliere democraticamente se vaccinarsi o rifiutare. Inoltre, quanto esternato dal sottosegretario, a giudizio del LI.SI.PO. è palesemente discriminante verso gli italiani che pagano regolarmente le tasse con cui è possibile pagare lo stipendio a Sileri ed all’intera squadra di governo che, a parere del LI.SI.PO., è giunta al capolinea. In considerazione di quanto dichiarato dal sottosegretario, viene spontaneo chiedere a Sileri: tutti gli stranieri irregolari che sono approdati nel nostro Paese e tutt’ora soggiornano in Italia, sono vaccinati??? Il LI.SI.PO. – ha rimarcato de Lieto – è vicino a tutto il popolo ucraino attanagliato nella “morsa della guerra” ed è solidale con tutti i rifugiati che realmente scappano dalla guerra. Inoltre – ha concluso de Lieto – il Libero Sindacato Polizia (LI.SI.PO.) chiede con forza al sottosegretario Sileri ed al governo tutto di mettere in condizioni anche gli italiani, come i rifugiati ucraini, di scegliere liberamente se vaccinarsi o rifiutare e nel contempo riammettere in servizio, tutti gli operatori di Polizia ed i lavoratori dei vari comparti in modo tale da scongiurare qualsivoglia forma di discriminazione!!!”