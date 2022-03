Sileri: “i profughi ucraini non avranno obbligo di Super Green Pass”

3 Marzo 2022 16:07

Nelle prossime ore uscirà la circolare del Ministero della Salute

In Italia l’obbligo del Super Green Pass resta “solo” per i cittadini italiani. E’ infatti pronta ad essere pubblicata un circolare del Ministro della Salute in cui viene specificato che per i profughi ucraini ospitati nel nostro Paese non sarà necessario esibire il pass vaccinale per svolgere determinate attività. “Lo status di rifugiato non prevede l’obbligo del super Green Pass mentre consente l’accesso alla nostra sanità. Oggi o domani uscirà una circolare del nostro ministero, verranno fatte tutte le procedure necessarie e verrà offerto il vaccino”, è quanto afferma a Un Giorno da Pecora il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri. “Per prendere i mezzi di trasporto si utilizzerà il tampone”, precisa ancora.