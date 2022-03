Sicilia, terra di emozioni: il VIDEO del passaggio delle balene a Lampedusa

27 Marzo 2022 13:01

I lampedusani ammirano le balene, che una volta chiamavano “argananti”

L’emozione unica di essere circondati da balene a poche decine di metri dalle coste di Lampedusa. E’ questa la meraviglia in grado di mostrare la Sicilia, raccontata nel video prodotto da Hub Turistico Lampedusa, realizzato da Luca Siragusa e proposto in allegato all’articolo. I lampedusani una volta le chiamavano “argananti”, il resto del mondo le conosce col nome scientifico di balaenoptera physalus o meglio ancora come balenottere comuni (o più semplicemente balene). Sono solite passare, tra febbraio ed aprile, nelle acque che bagnano Lampedusa.

“Grazie al personale dell’Area Marina Protetta Isole Pelagie abbiamo vissuto un’esperienza indimenticabile, di quelle che ti rimettono in pace col mondo. E quindi con te stesso. In una giornata di inizio primavera che sperare di meglio era impensabile. Accerchiati da queste maestose, splendide creature passate come per fare un saluto. Tanto vicine da essere visibili se ti affacciavi da Capo Grecale. Le Isole Pelagie fanno bene! Lampedusa, Linosa, Lampione sono anche questo… un concentrato di natura allo stato puro”, raccontano i protagonisti.