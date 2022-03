Sicilia, la Regione rinforza la sanità: ok per assunzione di 942 medici

30 Marzo 2022 13:54

I decreti firmati dal dirigente del Servizio pianificazione strategica, Mario La Rocca, sono tre bandi con cui la Regione mette in palio i posti di medico di famiglia, di guardia medica e di pediatra

Continua l’opera di rafforzamento del sistema sanitario regionale. Lo rende noto il presidente Nello Musumeci che comunica il via al reclutamento di 942 medici, che saranno assunti a tempo indeterminato. “Il nostro obiettivo è sempre lo stesso: dare alla Sicilia una sanità sempre più forte e di qualità”, scrive il governatore sui social. L’assessore alla Sanità, Ruggero Razza, ha aggiunto l’annuncio dell’imminente convocazione dei sindacati per il rinnovo del contratto integrativo dei medici dell’emergenza sanitaria territoriale, quelli normalmente in servizio nelle ambulanze e nei pronto soccorso con ruoli di supporto.

La fase post emergenza Covid è scattata ufficialmente ieri. I decreti firmati dal dirigente del Servizio pianificazione strategica, Mario La Rocca, sono tre bandi con cui la Regione mette in palio i posti di medico di famiglia, di guardia medica e di pediatra resi liberi da pensionamenti e quelli che già erano vacanti da tempo. Si potrà così completare così un quadro nell’ambito del quale si può procedere speditamente con il reclutamento delle figure necessarie a prestare al meglio l’assistenza ai pazienti.