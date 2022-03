Moonwatch mania, tutti pazzi anche in Sicilia: a Palermo lunghe file dalla notte, giunti clienti anche da Messina

27 Marzo 2022 12:01

A Palermo la gente si è messa in fila per 24 ore per provare ad accaparrarsi uno dei 116 pezzi momentaneamente disponibili, in vendita a 250 euro

File di oltre 24 ore per accaparrarsi un orologio. E’ “Moonwatch mania” in tutta Italia, l’orologio da 250 euro protagonista di una molto apprezzata campagna marketing. E per l’accessorio sono tutti pazzi anche in Sicilia: a Palermo, una delle piazze italiane prescelte per l’iniziativa, sono arrivati in tantissimi da tutta l’Isola e hanno resistito anche diverse ore senza dormire pur di non perdere il posto in fila. “Siamo partiti alle 5 del mattino da Messina – racconta Salvatore ai microfoni dei giornalisti presenti – per noi che sogniamo gli orologi anche la notte non è un problema, siamo dei collezionisti”. Accanto a lui la signora Francesca si siede su uno sgabello: “mio figlio mi ha chiesto questo orologio e sono qui da diverse ore”. Altri invece hanno contestato disagi alle liste già pronte dalla sera prima: “sono stato molte ore qui – racconta un 27enne – ma qualcuno ha cambiato i nomi e molti sono rimasti esclusi”.

Cos’è e perché sono tutti pazzi per il MoonSwatch?

L’orologio che sta facendo impazzire l’Italia è il Bioceramic MoonSwatch, ultima strategia di marketing che riprende lo Speedmaster di Omega, versione Moonwatch, indossato da Neil Armstrong durante lo sbarco sulla Luna, il 20 luglio del 1969, e dal resto dell’equipaggio della missione Apollo 11. “C’è stato un tam tam mediatico. E alcuni si sono accampati da giovedì”, hanno spiegato gli addetti alle vendite di Roma, stupiti di aver venduto tutti i circa duecento orologi disponibili in poche ore (qui per sapere quando torna l’ora legale). Lo stock per il lancio era contingentato, “ma non si tratta di un’edizione limitata o numerata e, come ha specificato l’azienda, i negozi saranno riforniti”, ha spiegato l’azienda.

Nella Capitale come in altre città, alcuni di coloro che sono riusciti a conquistare un orologio lo avrebbe poi rivenduto fuori dal negozio almeno a 3-4 volte il prezzo di listino, fino anche a 1.500 euro. Lunghe file fuori dagli store anche a Milano e Torino, mentre a Napoli si è registrata qualche tensione, scaturita dal tentativo di creare una improvvisata ‘lista d’attesa’. A Firenze, per ridurre la ressa è stato necessario anche l’intervento della forze dell’ordine davanti a piazza Duomo. Infine a Palermo ci sarebbe chi si è messo in fila per 24 ore per provare ad accaparrarsi uno dei 116 pezzi momentaneamente disponibili, in vendita a 250 euro.