Sicilia, Amato (Confintesa Sanità): “bonus covid-19 per dipendenti ISMETT solo una promessa”

23 Marzo 2022 09:10

SiciAmato (Confintesa Sanità): “bonus covid-19 per dipendenti ISMETT solo una promessa, le parole di Razza volate al vento”

“Palermo, mercoledì 23 marzo, i latini erano solti dire “verba volant, scripta manent” le parole volano, le cose scritte rimangono. In effetti le parole dell’Assessore della Salute, l’Avv. Ruggero Razza sono proprio volate al vento, quasi fossero promesse da marinaio. Il 07 febbraio avevamo ulteriormente scritto, a mezzo stampa, sulla mancata corresponsione ai dipendenti dell’ISMETT di Palermo del tanto decantato Bonus Covid, ma ad oggi nessuna nuova all’orizzonte, tutto tace tranne il lavoro di questi dipendenti, sempre facenti parte di quella che è a parere di questi politici una eccellenza sanitaria nella nostra Sicilia, peccato però che proprio a questa eccellenza non è spettato tale bonus, caso più unico che raro perché a quasi tutte le strutture aventi diritto è stato invece pagato. Molto è stato detto e altrettanto è stato scritto in merito alla vicenda del mancato pagamento del Bonus Covid ai dipendenti dell’ISMETT, abbiamo fatto note, comunicati stampa, incontri formali ed informali con le autorità competenti, ma ad oggi purtroppo non mi resta che constatare che le promesse di questa politica siciliana valgono poco meno del rublo il che è quanto dire visto le tristi vicende che ne hanno portato alla recente ulteriore svalutazione”, così dichiara Domenico Amato, Segretario Reginale Confintesa Sanità Sicilia.