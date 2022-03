Sesta vittoria consecutiva per il Basketball Lamezia: battuta Bellizzi 62-45

14 Marzo 2022 12:58

Vince ancora il Basketball Lamezia, battuta A.D. Bellizzi: commento e tabellino della sfida

Grande prestazione e prova di maturità del Basketball Lamezia, che vince in scioltezza contro il Basket Bellizzi controllando la partita agevolmente e dominandola già dal primo quarto chiuso, con un vantaggio di 17 punti, sul 25-8. Nel secondo quarto Bellizzi ha provato a rientrare in gara non riuscendo però ad ottenere il risultato sperato grazie, soprattutto, ad una ottima difesa dei padroni di casa che non ha mai permesso agli ospiti di ricucire lo strappo. A fine secondo quarto il punteggio è di 37-18 per le fenici giallo blu di coach Barilla. Gli ultimi due quarti sono molto simili, Lamezia è sempre in grande vantaggio e chiude subito la partita grazie ai tiri dalla lunga distanza di Monier e Sakellariou, al solito Terreni, immarcabile sotto canestro, e alla grande prova di Spasojević, Ferretti, Tartamella e Romeo. A fine partita il tabellone luminoso segna 62-45 per i padroni di casa. Per i Lametini la sesta consecutiva consecutiva, fondamentale per continuare a restare ai vertici della classifica. Ottima prestazione di Stefan Spasojević che a fine partita viene premiato come miglior giocatore in campo. Il prossimo incontro del Basketball Lamezia sarà il 20 marzo alle ore 18 ad Agropoli.

BASKETBALL LAMEZIA – A.D. BASKET BELLIZZI 62-45 (25-8, 37-18, 52-30)

BASKETBALL LAMEZIA: Spasojevic 12, Malvaso, Monier 13, Tartamella 2, Miscimarra, Sakellariou 13, Ferretti 13, Giampà G, Romeo 2, Grande, Terreni 7. Coach: Barilla.A.D.

BASKET BELLIZZI: Granata, Scolpini, Bentrad, Vitale 3, Lazukic 5, Di Mauro 2, Iacovino, Kaufmanis 8, Polito, Truglio 7, Trapani 11, Esposito 9. Coach: Sanfilippo.