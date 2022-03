Serie D, risultati e classifica: ok Cittanovese e San Luca, il Lamezia accorcia

27 Marzo 2022 17:10

Tutti i risultati della 29ª giornata del girone I di Serie D e la nuova classifica

Si è da poco conclusa la 29ª giornata del girone I di Serie D. In vetta frena la Gelbison, il suo pari a reti bianche permette a Cavese e Lamezia di accorciare: i primi rifilano un tris al Licata, i secondi battono per 3-2 il Portici. Ok la Cittanovese, che col 3-1 al Giarre torna a sperare nei playoff, e il San Luca, che sbanca Paternò. Sant’Agata sugli scudi: poker al Biancavilla. Di seguito tutti i risultati e la classifica.

RISULTATI 29ª GIORNATA SERIE D GIRONE I

DOMENICA 27 MARZO

ore 15:00

Cavese-Licata 3-0

Cittanovese-Giarre 3-1

Lamezia Terme-Portici 3-2

Paternò-San Luca 0-2

Real Aversa-Gelbison 0-0

Sant’Agata-Biancavilla 4-0

POSTICIPATA

Acireale-Castrovillari

CLASSIFICA SERIE D GIRONE I