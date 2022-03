Serie D, l’Acireale passa da A.S.D. a S.R.L. L’entusiasmo del dg: “è una svolta storica”

18 Marzo 2022 21:42

L’Acireale diventa una Società Sportiva Dilettantistica Responsabilità Limitata: la nota ufficiale

“Siamo lieti di comunicarVi che nella serata di ieri, in presenza dell’esperto notaio Paolo Saporita, si è adempiuto agli ultimi atti per la trasformazione della struttura societaria da A.S.D. (Associazione sportiva dilettantistica) in S.S.D.R.L. (Società Sportiva Dilettantistica Responsabilità Limitata)”. E’ quanto si legge nella nota ufficiale dell’Acireale Calcio. “La trasformazione societaria – si legge ancora – rappresenta di fatto un grande traguardo, conseguito grazie alla esponenziale crescita che l’Acireale Calcio ha intrapreso nel corso degli anni. In questo momento storico diventa fondamentale adottare un approccio strategico che porti a una transizione basata su una crescita intelligente, concettualmente rigenerativa che parta da una gestione efficiente delle risorse. Non più un’associazione sportiva, ma una solida realtà che ingloba investimenti, progetti e visioni. Gravosi gli oneri per raggiungere l’obiettivo, seppur agevolati dall’ottima tenuta contabile degli ultimi tre esercizi e dall’impegno profuso di tutti i collaboratori”.

Entusiasta il direttore generale – attuale amministratore della Società – Giuseppe Fasone: “Abbiamo lavorato a luci spente, coerentemente al modus operandi adottato in questa stagione, e abbiamo raggiunto l’obiettivo promesso agli albori del progetto. E’ una svolta storica, abbiamo lavorato tanto ma questo ci permetterà di proseguire la crescita già iniziata. Da adesso in poi inizia una nuova era, sarà semplificata la procedura di immissione di nuovi investimenti e quindi nuovi soci. L’auspicio resta in un futuro sempre più avvincente, così come merita l’intera piazza”.