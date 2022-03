Serie C, risultati e classifica: vince il Catanzaro, tonfo Catania e il Messina accorcia

20 Marzo 2022 17:04

La classifica del girone C di Serie C dopo i risultati della 33ª giornata

Non si smuove granché in vetta al girone C di Serie C: la capolista Bari sbanca Vibo senza grossi sforzi e resta a +10 sul Catanzaro secondo, che batte la Turris in una gara cominciata con tre quarti d’ora di ritardo (alle 15.15) per via dei positivi al Covid in casa ospite scoperti prima del match. Frena l’Avellino, beffato dal Messina in pieno recupero: così i siciliani accorciano a -3 sulla quindicesima, il Taranto, che ha comunque due gare in meno. Tonfo Catania a Foggia: finisce 5-1. Mentre il Palermo pareggia a Potenza e resta sesto. Di seguito il programma completo con tutti i risultati e la classifica.

RISULTATI 33ª GIORNATA SERIE C GIRONE C

DOMENICA 20 MARZO

ore 14:30

Avellino-Messina 1-1

Campobasso-Latina 2-0

Catanzaro-Turris 2-0

Fidelis Andria-Paganese 1-0

Foggia-Catania 5-1

Monterosi Tuscia-Juve Stabia 3-0

Potenza-Palermo 2-2

Vibonese-Bari 0-1

ore 17:30

Virtus Francavilla-Picerno

CLASSIFICA SERIE C GIRONE C

Bari 71 Catanzaro 61 Avellino 56 Monopoli 55 Virtus Francavilla 55 Palermo 53 Foggia 50 Turris 45 Latina 44 Monterosi Tuscia 43 Juve Stabia 42 Picerno 40 Catania 40 Campobasso 40 Taranto 36 Messina 33 Potenza 31 Paganese 30 Fidelis Andria 28 Vibonese 19

RECUPERI SERIE C GIRONE C (29ª GIORNATA)

MERCOLEDI’ 23 MARZO

ore 14:30

Avellino-Catania

ore 15:00

Potenza-Paganese

PROSSIMO TURNO SERIE C GIRONE C (34ª GIORNATA)

DOMENICA 27 MARZO

ore 14:30

Messina-Latina

Catania-Taranto

Foggia-Campobasso

Juve Stabia-Catanzaro

Monopoli-Potenza

Monterosi Tuscia-Vibonese

Paganese-Palermo

Picerno-Avellino

Turris-Virtus Francavilla

ore 18:30