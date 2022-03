Serie B, Cosenza: Gori colpito da miocardite

15 Marzo 2022 17:49

Guarito dal Covid nei giorni scorsi, l’attaccante rossoblu è costretto a restare ai box a causa di esami specifici che hanno rilevato una lieve infiammazione del tessuto muscolare del cuore

Si apprestava al rientro in campo Gabriele Gori, da qualche giorno guarito dal Covid, ma gli esami seguiti alla sua negativizzazione hanno portato alla luce un altro problema che precluderà all’attaccante del Cosenza di tornare in campo. Il club, infatti, con una ha ufficializzato che il giocatore è stato “fermato in seguito all’esito degli esami specifici previsti dopo la negativizzazione da Covid-19: è stata confermata una lieve miocardite che lo rende indisponibile. Il calciatore è sottoposto ad esami strumentali periodici finalizzati a monitorarne le condizioni in attesa di un esito positivo e, dunque, sarà indisponibile ancora per alcune settimane”.