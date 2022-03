Serie A Futsal, trasferta amara nella Capitale per il Polistena: l’Olimpus Roma si impone 2-1

5 Marzo 2022 18:07

Cormar Futsal Polistena sconfitta in trasferta nella Capitale: i calabresi si arrendono 2-1 sul campo dell’Olimpus Roma

Dopo il successo per 4-1 contro la L84, la Futsal Cormar Polistena torna sul parquet nella sfida valevole per la 19ª Giornata della Serie A di Futsal. Trasferta delicata per i calabresi, ospiti nella Capitale dell’Olimpus Roma, quarta forza del campionato. Succede tutto, o quasi, nei primi 20 minuti di gioco. A 5’13” dall’inizio della gara sblocca la gara Dimas con la rete che porta i laziali in vantaggio. Al minuto 11’38” arriva il raddoppio di Marcelinho. Quattro minuti dopo ci pensa Maluko ad accorciare le distanze con la rete che rilanciare le speranze dei ragazzi di coach Martinez. Si va al riposo sul 2-1 e il Polistena perde Diogo per infortunio. Nella ripresa doppio palo clamoroso colpito dall’Olimpus Roma che non trova la rete per chiudere la gara. Il Polistena prova ad attaccare a testa bassa sfruttando il portiere di movimento, ma un fallo al limite dell’area di Arcidiacone (portiere di movimento in quel momento), vale il cartellino rosso e l’inferiorità numerica. Gli ultimi attacchi del Polistena risultano infruttuosi. La partita termina 2-1 con Roma che sale al terzo posto, mentre il Polistena resta ancorato all’ultima posizione in classifica.