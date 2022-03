Serie A: l’arbitro reggino Francesco Cosso colleziona un curioso primato

21 Marzo 2022 10:57

Il fischietto reggino ha raccolto l’applauso dei propri colleghi e disputato, in emergenza, un’ottima prestazione azzeccano le due segnalazioni nei gol atalantini

La sezione Aia di Reggio Calabria applaude il fischietto Francesco Cosso. È curioso infatti quanto accaduto allo stadio Dall’Ara, in occasione del posticipo del turno di Serie A fra il Bologna e l’Atalanta. Al 15′ della seconda frazione di gioco, l’assistente Mondin ha accusato un problema fisico, più precisamente un infortunio di carattere muscolare che l’ha costretto a chiedere la sostituzione. Un episodio abbastanza singolare vista la rarità di un certo tipo di evento che, solitamente, è più legato all’arbitro che agli assistenti di gara. Il suo posto è stato preso dal quarto uomo reggino Cosso che è forse uno dei primi, se non l’unico, al primo anno di CAN A-B ad aver diretto 2 gare nella massima serie, una come arbitro (il suo esordio è datato 2 febbraio 2022 proprio a Bologna, gara contro l’Empoli) e una come assistente.