Guerra Ucraina, vice ambasciatore russo all’Onu: “se NATO provoca, useremo nucleare”

24 Marzo 2022 11:13

Se la NATO dovesse provocare la Russia, la risposta sarà nucleare: lo afferma il vice ambasciatore russo all’Onu, Dmitry Polyanskiy

La Russia continua ad accarezzare la sinistra prospettiva di una guerra nucleare. Minacce, neanche tanto velate, arrivano dai principali organi istituzionali russi fin dallo scoppio della guerra in Ucraina, un tentativo di dissuadere Europa e NATO dall’intromettersi. Le ultime dichiarazioni in tal senso arrivano dal vice ambasciatore russo all’Onu, Dmitry Polyanskiy, uno dei diplomatici russi di maggior rilievo negli USA che, ai microfoni di Sky News, ha confermato le dichiarazioni del portavoce di Putin, Dmitry Peskov, in merito all’utilizzo del nucleare.

“Se la Russia è provocata dalla Nato, se la Russia viene attaccata dalla Nato, perchè no, siamo una potenza Nucleare“, ha detto Polyansky quando gli è stato chiesto se ritenga corretto che questa minaccia pesi sul mondo. “Non credo sia la cosa giusta da dire. Ma non è la cosa giusta minacciare la Russia e cercare di interferire. Quindi quando hai a che fare con una potenza Nucleare, ovviamente, devi calcolare tutti le possibili conseguenze del tuo comportamento“, ha concluso.