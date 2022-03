“Ti amo ancora”, la scritta gigante a Torino diventa virale. Tra hashtag e smentite arriva la conferma: “siamo stati noi” | FOTO

29 Marzo 2022 18:18

Torino questa mattina si è svegliata con la scritta gigante “Ti amo ancora” a Piazza San Carlo: ma cosa c’è dietro?

Una scritta gigante, questa mattina, ha svegliato il centro città di Torino, esattamente Piazza San Carlo. “Ti amo ancora”, con “terra” in piccolo sotto l’ultima “a”. Dunque, “Ti amo ancora, terra”. Ma che significa? La notizia ha ben presto fatto il giro d’Italia, diventando virale sui social. A rincorrersi, anche, notizie, smentite, hashtag. Insomma, la solita “maratona” della quotidianità dei giorni nostri.

Pubblicità o romanticismo? Diversi media locali, tra cui La Stampa, hanno attribuito il gesto all’associazione 2050 “per festeggiare la fine dell’emergenza sanitaria”. Ma è ben presto arrivata la smentita, con tanto di nota ufficiale: “Ci stanno chiamando un po’ da tutta Italia per questa azione di “guerrilla marketing”… Così c’è scritto su La Stampa oggi: “Il testo sul pavé sarebbe opera dell’associazione 2050 srl che ha deciso l’iniziativa per ‘festeggiare insieme la fine dell’emergenza sanitaria’. Beh, noi non c’entriamo nulla, anche se amiamo Torino, L’Italia, l’intero Pianeta Terra”, hanno scritto. E a chi parla di iniziativa autorizzata, altra smentita. Il Comune di Torino, infatti, non ne sa nulla. Anzi, l’Ansa scrive che il Sindaco, Stefano Lo Russo, ha chiesto una relazione alla polizia municipale.

Alla fine, però, c’è un “vincitore”. E cioè chi ha rivendicato la scritta, ovvero la band torinese “Eugenio in via Di Gioia”: “È la dichiarazione d’amore di oltre 150 persone – confessa il gruppo musicale – che questa notte hanno condiviso 6 ore di partecipazione collettiva, di presidio artistico, di vita vera in una delle piazze più belle di Torino per fare esplodere il proprio sentimento d’amore. Con gessetti da scuola elementare. Scotch di carta e un metro da sartoria”. La band la definisce una “una dichiarazione d’amore sincera. Una presa di coscienza proattiva verso una Terra che va curata. Verso un mondo economico, sociale e ambientale che va rivoluzionato”. Dunque, niente trovata pubblicitaria, ma romanticismo, seppur non verso una singola persona ma verso la terra, che va curata e trattata come si deve. “L’aria irrespirabile della nostra città, il consumo disastroso del nostro pianeta, l’inconsistente progetto di futuro per le nuove generazioni resteranno lì, sotto gli occhi di tutti, come da sempre, invisibili. Tutto questo non è più possibile”, conclude la band.

La scritta, poche ore dopo, è stata cancellata, come si può vedere dalle immagini a corredo dell’articolo.