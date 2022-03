Sono passati “solo” 35 anni da quando il paese di Scilla fu adibito a set cinematografico per le riprese del film “Un ragazzo di Calabria”?

Di Enrico Pescatore– Tanti anni fa la provincia di Reggio Calabria fu protagonista di azioni cinematografiche della produzione Lucisano film, ma cosa bolliva in pentola? Questi posti, così caratteristici, furono scelti per eseguire le riprese del film “Un ragazzo di Calabria” del regista Luigi Comencini, tra maggio e giugno del 1987. In effetti “corrono” solo i 35 anni di questo evento, anche se per i cambiamenti sociali passati sembrerebbero molti di più. Erano gli anni della musica pop, dei blue jeans e della spensieratezza. Non esistevano ancora i cellulari e gli amici si ritrovavano con più facilità nei centri cittadini in gruppi. Nei propri rioni le persone discutevano di tutto, si parlava apertamente della loro posizione politica, musicale o culturale. La gente non si omologava, anzi l’atteggiamento era di evidenziare apertamente il proprio animo, magari col vestito più eccentrico lontano dalle mode o con un taglio di capelli più originale. I nostalgici addirittura, soprattutto i rockettari portavano ancora le basette e i capelli lunghi come i ragazzi degli anni ‘70, mentre i paninari in linea con la moda contemporanea si vestivano col piumino d’oca colorato, blue jeans e capelli corti “a spina”. Tanti ragazzi suonavano in gruppi musicali locali, l’unica difficoltà per loro era di trovare i testi per cantare le loro canzoni preferite, ma non c’era ancora internet e il “click” di ricerca google. I chitarristi alle prime armi usavano da subito gli amplificatori Marshall valvolari di seconda mano mentre i pochi batteristi che erano i più difficili da gestire non si presentavano neanche alle prove. Il Campionato di calcio era di domenica, nel pomeriggio si andava a vedere la partita della squadra del paese, il mercoledì si seguivano le partite di Coppa in televisione.