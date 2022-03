Scherma: Cdm, i convocati del ct Cerioni per le gare di Belgrado

31 Marzo 2022 19:38

Belgrado, 31 mar. (Adnkronos) – La Coppa del Mondo di fioretto maschile e femminile dal 15 al 18 aprile farà tappa a Belgrado. Il programma inizierà venerdì 15 alle ore 9 con le fiorettiste, che saranno impegnate nelle fasi preliminari. Il ct Stefano Cerioni ha scelto di convocare per questa prova le azzurre Martina Batini, Erica Cipressa, Arianna Errigo, Martina Favaretto, Camilla Mancini, Francesca Palumbo, Elena Tangherlini e Alice Volpi, che fino ad ora ha svolto un cammino semplicemente perfetto collezionando tre vittorie su tre tappe svolte.

Sabato 16 faranno il loro esordio allo stesso orario anche gli uomini: a difendere i colori dell’Italia ci saranno Giorgio Avola, Guillaume Bianchi, Davide Filippi, Alessio Foconi, Daniele Garozzo, Francesco Ingargiola, Edoardo Luperi e Tommaso Marini. Domenica tutti gli atleti torneranno in pedana per le fasi decisive di entrambe le prove, alle 9 inizierà il tabellone dei 64 della gara femminile, alle 10:50 quello della maschile.

La tappa di Belgrado non si esaurisce così. Lunedì 18 si svolgerà anche la gara a squadre con inizio alle 8:30. Il team femminile italiano sarà composto da Erica Cipressa, Arianna Errigo, Martina Favaretto e Alice Volpi, quello maschile vedrà protagonisti Guillaume Bianchi, Alessio Foconi, Daniele Garozzo e Tommaso Marini. La delegazione azzurra sarà accompagnata, oltre che dal responsabile d’arma Stefano Cerioni, anche dai maestri Fabio Galli, Eugenio Migliore e Giovanna Trillini. Nello staff medico ci sarà la dottoressa Valeria D’Errico e i fisioterapisti Massimo Donati e Stefano Vandini.