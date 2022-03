Scappa di casa a 2 anni in piena notte, i carabinieri lo ritrovano e lui esclama: “sono Batman”

31 Marzo 2022 15:03

La singolare storia accaduta a Castel Gandolfo, per fortuna terminata a lieto fine: un bambino di 2 anni e scappato da un residence di notte ed è poi stato ritrovato dai carabinieri, a cui ha affermato di essere Batman

Una storia singolare, particolare, curiosa, trascorsa anche con un po’ di paura, ma per fortuna a lieto fine. Protagonista è un bambino di 2 anni che, nella notte tra martedì e mercoledì, è scappato da un residence a Castel Gandolfo – in cui era in vacanza coi genitori – allontanandosi per qualche chilometro, in pigiama e senza scarpe, fino ad arrivare al giardino di una villetta. Il proprietario della villetta, dopo aver sentito alcuni rumori, si è svegliato e, accortosi che il piccolo stava giocando col suo cane, ha allertato i carabinieri. All’arrivo dei militari, il piccolo ha esclamato: “sono Batman” e poi ha chiesto del cioccolato. Successivamente, poi, i carabinieri hanno riportato il bambino nel residence dei genitori.