San Luca vanta il nuovo Presidente dei Paracadutisti

17 Marzo 2022 15:24

L’Assemblea dei Soci ha eletto all’unanimità il Paracadutista Annunziato Mileto di San Luca, di professione fontaniere

Il Presidente uscente, Ten. Par. Antonio Nucera, della Sezione dell’A.N.P.d’I. “Morosini-Iannì” di Reggio Calabria, ha convocato a Reggio Calabria l’Assemblea dei Soci Paracadutisti di ogni ordine e grado in quiescenza o in servizio, conseguito il brevetto rilasciato dalla Brigata Paracadutisti Folgore, per eleggere il nuovo Presidente e il Consiglio Direttivo. L’Assemblea dei Soci ha eletto all’unanimità il Paracadutista Annunziato Mileto di San Luca (RC), di professione fontaniere. Così le nuove cariche: Vicepresidente, il Ten. Par. Antonio Nucera; Segretario, il Par. Antonino Chilà; l’Economo, il Par. Domenico Albanese; Direttore Tecnico, il Par. Francesco Giovinazzo; Revisore dei conti, il Cap. CC Par. Cosimo Sframeli. Annunziato Mileto ha già dato prova di essere un uomo animato da grandi e profondi valori, operando in maniera illuminata e meritoria nel volontariato. Lo contraddistingue Rigore e dedizione, nonché professionalità e spirito di servizio verso la Patria e, quindi, la collettività. A Nunzio Mileto, eccellenza e orgoglio di San Luca (RC), giungano gli auguri più ardimentosi. Folgore! Nembo!

Cap. CC Cosimo Sframeli Paracadutista

I Paracadutisti dell’A.N.P.d’I. di Reggio Calabria – Sezione “Morosini – Iannì” adunati in Assemblea che, per l’eccellenza e la durata del servizio prestato, sono stati insigniti della Medaglia d’Oro Mauriziana al Merito. L’Associazione ha, quindi, lo scopo di difendere e tramandare i valori della Repubblica, nonché di consolidare i sentimenti di amicizia attraverso incontri, manifestazioni, impegni in campo sociale, volontariato. Durante il raduno, coordinato dal presidente, Capitano CC Cosimo Sframeli, e assistito dal segretario, Maresciallo Sebastiano Germanà, è stato eletto il nuovo vicepresidente dell’Associazione, il Luogotenente G. di F. Americo Della Valle, e il consigliere componente del direttivo, il Luogotenente E.I. Vincenzo Ricciardi. Sono stati designati a ricoprire la carica di “Revisore dei Conti”, Il Luogotenente M.M. Giuseppe Furfaro e il Luogotenente M.M. Diventa socio familiare del sodalizio la Signora MANCINI Lucia Immacolata, vedova del compianto Capitano di Fregata CICCO Domenico.