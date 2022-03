Elezioni Comunali a Messina e Palermo, Salvini accelera: “liste quasi definite”

11 Marzo 2022 16:55

L’obbiettivo della Lega è di “risolvere i temi che negli ultimi anni non hanno ottenuto le risposte desiderate”

La Lega accelera sulle elezioni Amministrative di Sicilia ed in primis volge lo sguardo al voto nelle città di Palermo e Messina. “Riunione concreta e operativa tra il leader della Lega, Matteo Salvini e i dirigenti del partito in Sicilia, a partire dal coordinatore regionale Nino Minardo. Al centro del confronto, in presenza e in videocollegamento, temi urgenti quali sanità, gestione dell’acqua, rifiuti, infrastrutture. È stata l’occasione anche per fare il punto sulle prossime Amministrative”. Lo riferisce una nota della Lega, aggiungendo che ci sono “liste quasi definite sia per Palermo che per Messina”. Salvini ha confermato di “lavorare per un centrodestra unito, ma ha confermato l’impegno per affrontare e risolvere i temi che negli ultimi anni non hanno ottenuto le risposte desiderate”, conclude la nota.