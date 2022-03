Addio fair play finanziario, al suo posto il Salary Cup: l’ultima mossa della Uefa

22 Marzo 2022 23:15

Secondo quanto scrive il New York Times, la Uefa sarebbe pronta a dire addio al Fair Play Finanziario per sostituirlo col Salary Cup

La Uefa, secondo quanto scrive il New York Times, sarebbe pronta a dire addio al Fair Play Finanziario e a sostituirlo col Salary Cup. In questo modo le squadre partecipanti alle competizioni Uefa non potrebbero spendere, in stipendi, più del 70% del proprio fatturato. La novità dovrebbe entrare nelle regole ufficiali Uefa in occasione della prossima riunione del Comitato Esecutivo, in programma il 7 aprile. Il modello di riferimento, viste le regole, sarebbe la Liga, anche se anche in Spagna i requisiti sono più stringenti.