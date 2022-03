Sacal, Tripodi (FI): “missione compiuta, da Occhiuto grande capacità amministrativa”

5 Marzo 2022 12:58

Il deputato calabrese ha commentato la notizia del raggiungimento di un’intesa tra la Regione e Lamezia Sviluppo per la cessione del pacchetto delle azioni nella Società aeroportuale calabrese (Sacal)

Svolta storica per il settore del trasporto aereo in Calabria. La Regione e Lamezia Sviluppo hanno comunicato di avere sottoscritto un’intesa per la cessione del pacchetto delle azioni nella Società aeroportuale calabrese (Sacal) che consente il passaggio del controllo dal socio privato alla Fincalabra, società in-house della Regione. “Sulla gestione della Sacal il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, ha portato a compimento una missione carica di significato e forza espansiva. Il fatto che la società aeroportuale – da cui dipende il futuro dei tre scali di Lamezia Terme, Reggio Calabria e Crotone – ritorni sotto il pieno controllo pubblico consentirà alla Calabria di programmare investimenti e strategie di crescita, penso per esempio alla fruibilità dei 25 milioni di euro frutto dell’emendamento Cannizzaro per il “Tito Minniti”. Oltre a di finalizzare capitali e nuovi accordi nella gestione del traffico aereo. Ancora una volta il presidente della Regione testimonia e dà dimostrazione alla sua terra di capacità amministrative e politiche inedite: il miglior viatico per affrontare le sfide del domani”. Lo afferma in una nota Maria Tripodi, deputato calabrese di Forza Italia.