Sabaudia, gli atleti del Club Nautico Paradiso di Messina protagonisti al meeting nazionale di canottaggio

Il Club Nautico Paradiso di Messina protagonista al meeting nazionale di canottaggio svoltosi a Sabaudia, un evento che ha registrato la partecipazione di quasi tutte le società delle regioni del centro-sud Italia. Gli atleti messinesi tornano a casa con ottimi risultati che li vede, rispetto allo scorso anno, in crescita. I canottieri del Club Nautico Paradiso hanno affrontato con impegno le gare altamente competitive, qualificandosi nella gara del doppio senior maschile con Marco Giunta e Aldo Ruta mentre Francesco Lo Bue e Sergio Azzolina, a causa di un problema tecnico alla barca, si sono fermati alle batterie. Ottima prestazione anche per l’atleta junior Davide Ficarra, alla sua primissima gara nazionale, e che in pochi mesi di attività ha ottenuto notevoli progressi che fanno ben sperare per il futuro. Nella giornata di domenica i Cadetti si sono aggiudicati il bronzo in gare senza dubbio difficili con Enrico Pagano nel quattro di coppia cadetti e Angelo Soraci Angelo specialità del singolo cadetti. La squadra ha ottenuto netti miglioramenti sotto la guida esperta degli allenatori Emanuele Passalacqua e Serena Lo Bue, quest’ultima pluricampionessa mondiale ed europea che ancora una volta si è confermata un’atleta di grande spessore, vincendo con un netto margine la gara del singolo senior femminile. Delusione per la gara del quattro di coppia senior maschile e nel doppio cadetti maschile in cui un “embardée” ha fatto perdere rispettivamente un secondo e un terzo posto. In totale il medagliere dei canottieri peloritani vede la conquista di ben 5 medaglie di cui 1 d’oro, 1 d’argento e 3 di bronzo. “Quest’anno abbiamo deciso di cambiare strategia – ha dichiarato la campionessa Serena Lo Bue – e di confrontarci in gare in cui i nostri atleti dovranno sudarsi il podio. Questo senza dubbio ci penalizzerà su alcuni aspetti ma farà crescere e maturare la squadra”. Dopo la gara laziale tutti i canottieri del Club Nautico Paradiso sono tornati ai duri allenamenti di preparazione in vista del prossimo appuntamento regionale del 24 aprile.