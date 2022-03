Dalla Russia: “non vogliamo l’occupazione dell’Ucraina né rovesciare l’amministrazione Zelensky”

9 Marzo 2022 11:30

Le parole della portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova sul conflitto in Ucraina e sulle intenzioni del Cremlino

“Il compito di questa (operazione speciale) non include né l’occupazione dell’Ucraina né la distruzione della sua statualità o il rovesciamento dell’amministrazione in carica. Non è nemmeno diretta contro la popolazione civile“. A parlare così, in una conferenza stampa a Mosca, citata da Interfax, è la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova. Dal Cremlino, dunque, continuano a ribadire che la guerra in Ucraina (che loro continuano a chiamare “operazione speciale“) non mira a colpire i civili, non mira a occupare il paese ucraino né a uccidere Zelensky o a rovesciarlo dall’incarico.