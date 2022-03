Russia, si passa alla censura: il Roskomnadzor potrebbe bloccare Wikipedia

1 Marzo 2022 20:47

L’organo federale che controlla l’informazione non avrebbe gradito l’articolo “Russia’s Invasion of Ukraine (2022)”

Il Roskomnadzor, ovvero il Servizio federale per la supervisione nella sfera della connessione e comunicazione di massa, ha minacciato di bloccare la sezione in lingua russa di Wikipedia a causa dell’articolo “Russia’s Invasion of Ukraine (2022)”. E’ quanto si apprende tramite un tweet di @ru_wikipedia. “In un giorno in cui il governo russo ha già bloccato due degli ultimi organi di stampa indipendenti rimasti per aver diffuso “informazioni deliberatamente false” sull’Ucraina, la sua agenzia di monitoraggio dei media Roskomnadzor sta ora minacciando di bloccare Wikipedia per la sua voce sull’invasione”, ha commentato la giornalista Vera Bergengruen, corrispondente investigativa del Time, settimanale di informazione statunitense.