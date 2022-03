Russia: Putin ha approvato l’elenco dei “paesi ostili”, c’è anche l’Italia

7 Marzo 2022 12:46

Cosa prevede l’elenco degli stati ostili richiesto da Vladimir Putin

Il governo russo ha approvato un elenco di Stati e territori stranieri che commettono atti ostili contro la Russia, le sue aziende e i suoi cittadini. Vladimir Putin aveva precedentemente incaricato di compilare l’elenco dei governi che hanno imposto sanzioni contro il Paese. Secondo il decreto, le società russe in via temporanea potranno pagare fino a 10 milioni di rubli di debiti al mese ai creditori dei paesi in lista. Questi sono gli Stati Uniti, l’Ucraina, i paesi dell’Unione Europea (quindi l’Italia), nonché:

Australia

Albania

Andorra

Gran Bretagna

Islanda

Canada

Liechtenstein

Micronesia

Monaco

Nuova Zelanda

Norvegia

Corea del Sud

San Marino

Macedonia del Nord

Singapore

Taiwan

Montenegro

Svizzera

Giappone

Anche le aziende e i cittadini residenti in paesi che hanno annunciato sanzioni anti-russe non potranno trasferire denaro dalla Russia all’estero. L’ordine di sospendere i bonifici transfrontalieri verso questi paesi è stato distribuito tra gli istituti di credito dalla Banca di Russia. L’elenco dei Paesi “ostili” è stato stato firmato dal primo ministro Mikhail Mishustin.