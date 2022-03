Guerra Ucraina, Russia e Iran pronte a nuovo accordo sul nucleare. Lavrov: “prospettive impressionanti”

15 Marzo 2022 11:28

Russia e Iran vogliono intensificare la propria partnership, pronto un nuovo accordo sul nucleare: l’annuncio del ministro Lavrov.

“Stiamo lavorando su importanti documenti che puntano a registrare una nuova qualità per la nostra partnership“. Lo afferma con soddisfazione Sergej Lavrov, ministro degli Esteri russo, a margine di un incontro con il suo omologo iraniano Hossein Amirabdollahian a Mosca. Le relazioni bilaterali fra Russia e Iran sono pronte a passare a un livello superiore grazie ai nuovi accordi in programma fra i due Paesi. Mentre gran parte dei vecchi partner occidentali ha preferito abbandonare la Russia, colpita duramente dalle sanzioni Europee, Mosca cerca di rinsaldare le partnership con l’oriente. Le trattative in merito all’accordo sul Piano d’azione congiunto globale (Pacg) sul programma nucleare iraniano sono vicine al traguardo.

“Sono sicuro che le prospettive sono ancora piu’ impressionanti“, ha aggiunto Lavrov, sottolineando i dati incoraggianti dell’interscambio commerciale tra Mosca e Teheran, cresciuto nel 2021 dell’80%, superando i quattro miliardi di dollari.