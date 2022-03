Roma: cinghiali partoriscono in strada e allattano i cuccioli, un cagnolino si gode la scena | VIDEO

20 Marzo 2022 10:43

Succede spesso di incontrare cinghiali a spasso nella città di Roma, in pieno centro e nei giardini pubblici, ma mai era capitato di poter assistere ad un vero e proprio parto

Una scena insolita per i cittadini residenti nelle grandi città. Per le strade di Roma ieri è stato possibile ammirare al parto di due cinghiali, uno spettacolo della natura che contrasta l’ambiente urbano capitolino. È questo quanto accaduto in via Basilio Puoti, nel Municipio XIV di Roma, sotto lo sguardo attonito dei residenti. Dopo le ormai abituali scorribande dei cinghiali, adesso si è arrivati ad un parto in diretta con tanto di allattamento in pieno giorno.

A rendere noto quanto successo è il consigliere regionale della Lega, Laura Corrotti, che sui propri canali social rilancia con un video l’accaduto. “Qui siamo a Roma, nel Municipio XIV in via Basilio Puoti. Stento ancora a crederci ma la zona nord della Capitale si sta trasformando in un allevamento selvatico di cinghiali. Comune e Regione non hanno davvero nulla da dire?”, commenta Corrotti facendo tornare attuale l’infinito rimpallo di responsabilità tra Regione la Lazio e il Comune di Roma sulla questione dei cinghiali nella Capitale. Non è la prima volta che infatti dei cinghiali vengono visti spasso nella città, in pieno centro e nei giardini pubblici, ma mai era capitato di poter assistere ad un vero e proprio parto.