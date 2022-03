Roccella Summer Festival, il 28 luglio al Teatro al Castello arriva Madame in concerto

18 Marzo 2022 15:35

Al ricco cast di ospiti che si esibiranno quest’anno al Teatro al Castello per la seconda edizione del Roccella Summer Festival, si aggiunge anche Madame. La giovanissima cantante sarà in concerto nell’ambito della rassegna realizzata in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Roccella Jonica il prossimo 28 luglio. E’ infatti di queste ore la notizie che dopo il successo del tour che da maggio porterà l’artista sui palchi dei Club italiani, “Madame in tour”, prodotto e organizzato da Friends & Partners e Vivo Concerti in collaborazione con Big Picture Management e Sugar Music, continuerà anche in estate: arrivano infatti oggi, a grande richiesta, 10 nuovi appuntamenti outdoor che vedranno Madame protagonista dei principali Festival estivi. Intanto il tour indoor nei Club ha già registrato il sold out di oltre la metà delle date annunciate: tutto esaurito per i primi due appuntamenti all’Alcatraz di Milano, per la prima delle due date al Tuscany Hall di Firenze, quella al Teatro della Concordia di Torino e per i due live all’Atlantico Live di Roma. I biglietti per il concerto di Madame al Roccella Summer Festival possono essere acquistati a partire dalle ore 18.00 di oggi attraverso i circuiti TicketOne, Ticket Service Calabria, Etes.