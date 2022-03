Italia, buona la prima dopo la delusione Mondiale: 2-3 sulla Turchia nel segno di Raspadori

29 Marzo 2022 22:46

L’Italia batte 2-3 la Turchia nella partita fra le due sconfitte dalle semifinali dei Playoff dei Mondiali del Qatar 2022: azzurri trascinati da Giacomo Raspadori che firma una doppietta

Turchia-Italia, una partita per giudicata da molti “inutile”, che il Portogallo si sarebbe addirittura rifiutato di giocare in caso di sconfitta nella semifinale del Playoff dei Mondiali del Qatar 2022. Bruno Fernandes e compagni hanno vinto, qualificandosi per il Mondiale con un secondo successo sulla Macedonia, lo stesso ha fatto la Polonia battendo la Svezia. All’Italia, fuori dai giochi, è rimasta solo un’amichevole non proprio inutile. Se ormai il Mondiale siamo rassegnati a guardarlo dal divano, nel prossimo futuro ci sono Nations League ed Europeo, due appuntamenti ai quali l’Italia deve presentarsi nella miglior versione possibile.

Il cammino inizia oggi, dal successo per 2-3 sulla Turchia. Importante rialzarsi subito, dare continuità a quanto di buono visto dalla gestione Mancini che non può e non deve essere cancellato da una macchia che, seppur pesante, resta praticamente l’unica da quando il CT ha preso in mano le macerie della squadra ereditata da Ventura. Tanti big rimandati a casa per scarsa condizione fisica (nessuna scelta punitiva) e impegni con i propri club, la natura amichevole della gara ha permesso di ruotare maggiormente i giocatori più giovani e quelli con minor minutaggio. A prendersi la scena è stato Raspadori, autore di una doppietta decisiva: il giovane attaccante del Sassuolo, polivalente sulla trequarti e pungente in zona gol, si intende a meraviglia con il compagno di club Scamacca e risulta una ventata d’aria fresca in un attacco sterile fin dal post Europeo. La speranza è che questi due talenti, il primo nel mirino dell’Inter, il secondo in quello del Milan (insieme a Berardi), possano fare il salto di qualità in una big diventando pedine inamovibili dello scacchiere tattico di Mancini.

Di Cristante l’altro gol azzurro, arrivato in risposta all’iniziale vantaggio di Under che infila sotto le gambe un impreciso Donnarumma. Momento non certo felicissimo per il giovane portiere italiano che però si riscatta nel corso della gara con una serie di parate difficili e decisive che salvano il risultato. È arrivata una vittoria, utile essenzialmente per il ranking, ma anche per riprendere il cammino dell’Italia pronta a rialzare la testa dopo una cocente delusione: il calcio è anche questo, raccogliere la palla dal fondo della rete, riportarla a centrocampo e ripartire. Il futuro speriamo sia azzurro.