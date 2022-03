Futsal Cormar Polistena, niente poesia contro il Petrarca: la trasferta di Padova fa rima con un netto 7-4

19 Marzo 2022 20:41

Trasferta amara a Padova per la Futsal Cormar Polistena: i pianigiani sconfitti 7-4 da Syn-Bios Petrarca, non basta la tripletta di Bukovec

Arriva la 14ª sconfitta stagionale per la Futsal Cormar Polistena. La formazione calabrese torna in campo nella 23ª Giornata della Serie A di Futsal, ospite della Syn-Bios Petrarca, terza forza del campionato, presso la palestra Gozzano. Pianigiani alla ricerca disperata di punti per muovere la parte bassa della classifica che li vede ultimi con appena 14 punti raccolti, sarebbero 17, ma 3 sono stati tolti a causa di una penalizzazione. Punti che non arrivano nella serata odierna, nonostante uno strepitoso Jeremy Bukovec autore di una tripletta, ultimo a mollare dei suoi. Il Polistena capitola in trasferta per 7-4, sotto i colpi di uno scatenato Rafael Ferreira Da Silva Parrel, autore di 4 reti. Le altre reti dei padroni di casa le firmano Guga, Kakà e Mello. Di Richichi il gol finale che rende meno amaro il passivo.