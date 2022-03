Milan primo con karma. La zampata di Giroud punisce il Napoli dopo le polemiche dell’andata [CLASSIFICA]

6 Marzo 2022 22:56

Il Milan vince 0-1 a Napoli grazie a una zampata di Olivier Giroud: il francese, dopo le polemiche per il fuorigioco sul gol di Kessiè nel match d’andata, diventa decisivo ma dalla ‘parte giusta’

Napoli e Milan, dove eravamo rimasti? Nella gara d’andata fra due delle tre squadre in lotta per lo scudetto, si era accesa una grande polemica nei minuti finali: il Milan segna con Kessiè il gol del pareggio, ma l’arbitro annulla, dopo aver consultato il Var, per fuorigioco di Giroud (steso a terra) che avrebbe ostacolato Juan Jesus (anche lui steso a terra), intervenuto comunque sul pallone senza riuscire a spazzare. Furiose le polemiche dei rossoneri e 3 punti al Napoli. Questa sera il match di ritorno, con il karma che mette il suo zampino. Finisce 0-1, a parti invertite. Ancora una volta Olivier Giroud decisivo, ma questa volta per i rossoneri: il francese mette il piedone su un tiro di Calabria, ampiamente fuori dallo specchio, e batte Ospina per il gol che vale 3 punti pesantissimi. Posizione regolare questa volta, il Var approva in silenzio. Il Milan torna primo in classifica e risponde al successo dell’Inter sulla Salernitana per 5-0. Staccato di 3 lunghezze il Napoli che inizia a guardarsi le spalle dalla rimonta della Juventus distante appena 4 punti.

Risultati 28ª Giornata Serie A

Venerdì 4 marzo

Ore 20:45

Inter-Salernitana 5-0 (22’ 40’ 56’ Lautaro Martinez, 64’ 69’ Dzeko)

Sabato 5 marzo

Ore 15:00

Udinese-Sampdoria 2-1 (3’ Deulofeu, 12’ Udogie, 13’ Caputo)

Ore 18:00

Roma-Atalanta 1-0 (32’ Abraham)

Ore 20:45

Cagliari-Lazio 0-3 (19’ rig. Immobile, 42’ Luis Alberto, 62’ F. Anderson)

Domenica 6 marzo

Ore 12:30

Genoa-Empoli 0-0

Ore 15:00

Bologna-Torino 0-0

Fiorentina-Verona 1-1 (10’ Piatek, 20’ Caprari)

Venezia-Sassuolo 1-4 (2’ Raspadori, rig. 17’ rig. 71’ Berardi, rig. 29’ Scamacca)

Ore 18:00

Juventus-Spezia 1-0 (21’ Morata)

Ore 20:45

Napoli-Milan 1-0 (49′ Giroud)

Classifica Serie A