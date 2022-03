Milan, bastano un tempo e Kalulu: l’1-0 all’Empoli blinda il primo posto. Morata trascina la Juve nell’1-3 sulla Sampdoria | CLASSIFICA

12 Marzo 2022 22:55

Il Milan batte l’Empoli grazie a un gol di Kalulu e blinda il primo posto: la doppietta di Morata trascina la Juventus nell’1-3 sulla Sampdoria

Il Milan gioca solo un tempo e segna solo un gol, quanto basata però per ottenere i 3 punti contro l’Empoli. Vittoria pesante quella dei rossoneri nella prima delle ultime 10 partite che mancano per il finale di stagione, come si dice in questi casi, 9 finali. La volata scudetto passa anche da successi sofferti, come quello di questa sera a San Siro. Milan poco brillante, calato alla distanza, quasi assente nel secondo tempo, ma vittorioso. Una caratteristica che spesso in passato era mancata ai ragazzi di Pioli.

Tutt’altra storia nel primo tempo. Solito inizio sprint dei rossoneri che pressano alto, tengono l’Empoli negli ultimi 25 metri, creano occasioni ma non trovano la via del gol. Serve un sinistro a giro, piazzato da trequartista, di un insospettabile Pierre Kalulu che dalla distanza sblocca il punteggio con la rete che decide la gara. Leao si accende ad intermittenza, Messias concretizza poco, Giroud fa il solito lavoro sporco davanti, ma il raddoppio non arriva, complice anche l’assenza di un vero trequartista: la soluzione Kessiè, per quanto sia utile nella distruzione del gioco avversario, risulta spesso una zavorra quando serve la qualità fra le linee.

Nella ripresa è monologo Empoli, con i toscani che prendono campo e coraggio, ma a parte qualche soluzione estemporanea, non riescono a far paura a Maignan. Tre punti importanti per il Milan che mantiene la testa della classifica e allunga su Inter e Napoli, impegnate contro Torino e Verona. Una vittoria che risponde a quella ottenuta nel pomeriggio dalla Juventus. I ragazzi di Allegri non si fanno distrarre dall’impegno di Champions League contro il Villarreal e superano agilmente la Sampdoria. L’autogol di Yoshida mette il match in discesa, la doppietta di Morata permette a Vlahovic di riposare e giocare solo gli ultimi 25 minuti, risparmiando energie per la Champions League. La rete di Sabiri rende meno amaro il passivo per la Sampdoria che fallisce un rigore con Candreva.

Risultati 29ª Giornata di Serie A

Sabato 12 marzo

Ore 15:00

Salernitana-Sassuolo 2-2 (8’ Bonazzoli, 20’ Scamacca, 30’ Traore, 81’ Djuric)

Spezia-Cagliari 2-0 (55’ Erlic, 74’ Manaj)

Ore 18:00

Sampdoria-Juventus 1-3 (23’ aut. Yoshida, 34’ 88’ Morata, 84′ Sabiri)

Ore 20:45

Milan-Empoli 1-0 (19′ Kalulu)

Domenica 13 marzo

Ore 12:30

Fiorentina-Bologna

Ore 15:00

Verona-Napoli

Ore 18:00

Atalanta-Genoa

Udinese-Roma

Ore 20:45

Torino-Inter

Lunedì 14 marzo

Ore 20:45

Lazio-Venezia

Classifica Serie A