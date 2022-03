Il “Sottomarino giallo” affonda la Juventus: il Villarreal sbanca 0-3 lo Stadium, bianconeri fuori dalla Champions League

16 Marzo 2022 23:01

Gerard Moreno e Danjuma su rigore, Pau Torres sugli sviluppi di un corner: il Villarreal sbanca l’Allianz Stadium di Torino, la Juventus abbandona la Champions League

Colpita e affondata. È il caso di dirlo quando si parla di “Sottomarino giallo“, soprannome del Villarreal. Tre siluri, tutti nel secondo tempo, la Juventus cola a picco e saluta la Champions League in malo modo. Dopo l’1-1 dell’andata in Spagna, inutile in caso di nuovo pareggio, vista l’assenza della regola del gol in trasferta, ai bianconeri serviva un successo per raggiungere i quarti di finale di Champions League. Un risultato abbordabile sulla carta, contro un Villarreal che, seppur detentrice dell’Europa League, attualmente è la 7ª squadra del campionato spagnolo.

I ragazzi di Allegri provano ad aggredire subito la partita, si fanno pericolosi in attacco, ma Vlahovic viene fermato dalla traversa. Rulli mantiene la porta inviolata e si va a riposo sullo 0-0. Nella ripresa i bianconeri peccano di ingenuità: Rugani stende Coquelin in area, per l’arbitro è calcio di rigore. Appena entrato, non al meglio fisicamente, Gerard Moreno è subito decisivo dal dischetto. Sugli sviluppi di un corner arriva la doccia fredda: bucano tutti, ma non Pau Torres che appoggia in rete, libero sul secondo palo, il gol del raddoppio. Il risultato si fa ancora più rotondo nel recupero: svarione difensivo bianconero, De Ligt prova a lanciarsi alla disperata, di testa, per fermare un tiro a botta sicura di Danjuma che gli finisce sul braccio. Altro rigore, questa volta dagli 11 metri ci va Danjuma che spiazza Szczesny. Uno 0-3 che ha lo stesso, amaro, sapore di tutta la stagione. La Juventus è fuori dalla Champions League.