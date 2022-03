Sei Nazioni Rugby, l’Italia rimanda ancora l’appuntamento con la vittoria: azzurri ko 22-33 contro la Scozia

12 Marzo 2022 17:22

Quarta sconfitta in quattro gare per l’Italia al Sei Nazioni di rugby: gli azzurri si arrendono 22-33 alla Scozia davanti al pubblico dello Stadio Olimpico di Roma

Una vittoria che manca ormai da 7 anni, l’ultima era arrivata proprio contro la Scozia, avversario odierno nella quarta gara del Sei Nazioni di Rugby. Il torneo resta stregato per l’Italia che, pur impegnandosi, continua a collezionare sconfitte. Quattro ko in quattro gare per gli azzurri, fanalino di coda della competizione con un triste zero alla voce punti.

L’inizio odierno aveva illuso il pubblico dell’Olimpico: Gabrisi porta avanti con una punizione gli azzurri, poi le mete di Johnson e Harris (con trasformazione di Russell) ribaltano l’inerzia della gara. L’Italia resta comunque in partita: Braley trova la meta e Garbisi ne fa seguire una trasformazione. Sul finire della prima frazione Harris buca ancora la difesa azzurra per la seconda meta della sua partita, Russell non sbaglia da fermo. Il primo tempo si chiude 12-14, tutto sommato in equilibrio. Nella ripresa le mete di Graham e Hogg, seguite da 2 trasformazioni di Russell, tagliano le gambe agli azzurri. Al 65’ e all’80’+2 Capuozzo firma due mete che rendono meno amaro il punteggio, segue una sola trasformazione di Garbisi. Si chiude 22-33.