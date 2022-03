L’Italia non giocherà i Mondiali del Qatar 2022! Azzurri beffati dalla Macedonia in pieno recupero: si ripete l’incubo del 2018

24 Marzo 2022 22:50

Italia eliminata dai Playoff validi per i Mondiali del Qatar 2022. Azzurri sconfitti 1-0 dalla Macedonia, si ripete l’incubo vissuto contro la Svezia agli spareggi per il Mondiale di Russia 2018

La festa per il ritorno alla capienza negli stadi in Italia al 100% si tramuta in una cocente delusione. Davanti ai 33.000 del Renzo Barbera di Palermo, l’Italia si gioca, il pass per il Mondiale del Qatar 2022 nella prima di quelle che sarebbero dovute essere due sfide, con in palio l’ultimo biglietto per la Coppa del Mondo. La “sbornia” post vittoria dell’Europeo ha portato a una serie di pareggi contro Bulgaria, Irlanda e Svizzera che sono costati il secondo posto nel girone e il passaggio dai temuti spareggi.

Primo avversario la Macedonia orfana della bandiera Goran Pandev e del talento del Napoli Elmas. Italia e Macedonia si affrontano per la terza volta nella loro storia, le prime due evocano un passato da incubo: erano le qualificazioni per il Mondiale di Russia 2018, gli azzurri di Ventura raccolsero una vittoria e un pareggio contro i macedoni, poi finirono allo spareggio, eliminati dalla Svezia. L’incubo si ripete, 4 anni dopo. Partita bloccata, azzurri arrembanti ma poco efficaci in attacco. Le occasioni non mancano, ma l’ultimo passaggio è sempre troppo lungo, l’assist fuori misura, il tiro finisce fuori o deviato da un difensore. Il portiere della Macedonia fa il minimo indispensabile e a poco serve reclamare per un calcio di rigore sul finire del primo tempo. Nella ripresa il copione non cambia, l’assenza di Chiesa si fa sentire, Raspadori sostituisce un Insigne irriconoscibile, Berardi è l’unico del tridente a creare pericoli alla retroguardia della formazione Est europea. Ma il gol non arriva. Ed è fin troppo scontato, quando non si riesce a sbloccare una gara per oltre 90 minuti, che la beffa sia dietro l’angolo. Alla prima occasione utile l’ex Palermo Trajkovski, in pieno recupero, si infila fra le linee e con un gran diagonale buca Donnarumma mandando la Macedonia alla fase finale del Playoff contro il Portogallo di Cristiano Ronaldo, vincitore per 3-1 sulla Turchia.

Le lacrime e la rabbia di questa sera lasceranno il passo, domani, ai processi a giocatori e CT, alle analisi delle difficoltà del sistema calcio azzurro, dei troppi stranieri in Serie A, delle inadeguatezze dei settori giovanili. Storie sentite e risentite, problemi atavici che in caso di qualificazione sarebbero scomparsi, per magia, fino alla prossima delusione. Pochi mesi fa eravamo sul tetto d’Europa, vincitori di Euro 2020 da outsider, oggi l’Italia è fuori dal Mondiale, per la seconda edizione consecutiva.